İTÜ, Doğa Koleji öğrencilerini ağırladı

Dr. Mehmet Karaca ev sahipliğinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ödüllü Yeşil Kampüsünde yer alan İTÜ'nün teknoloji üssü Arı Teknokent'e misafir oldu.

Doğa Koleji lise öğrencileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile bir araya gelerek başlangıç yaptı. Doğalılar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ar-Ge merkezi İTÜ ARI Teknokent'te keşif yolculuğuna çıkmak istedi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca; hayal kuran, sorgulayan ve lise çağında proje üreten geleceğin bilim insanlarını, İTÜ Arı Teknokent'te misafir etti. İTÜ buluşmasına Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

“Doğa Ailesi İTÜ desteğiyle ülkesine hizmet edecek”

Öğrencilerin bu ziyaretle İTÜ'nün mühendislik altyapısıyla desteklenen bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki uzmanlığını keşfettiklerini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Karaca, gençlerin geleceğini şekillendiren bir eğitim anlayışına sahip olduklarını kaydetti. Doğa Koleji öğrencilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Karaca, “Bizlere emanet edilen çocukları eğitim ve öğretimde başarılı kılacak ve ülkemizin atılım hedeflerini destekleyen projelerle gündemde olan öncü bir eğitim kurumu olmaya devam edeceğiz. Doğa Ailesi; İTÜ desteğiyle üreten, ürettiğiyle ülkesine hizmet eden bireyler yetiştirmenin gururu ve huzuru içinde olacak” dedi.

Öğrencilerin İTÜ yolculuğu

Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü t-MBA Akademi Lideri Ahmet Uğur Kabaoğlu ve Melisa Zeynep Sarışın, yaşadıkları heyecan ve mutluluğu dile getirdi. Öğrenci Melisa Zeynep Sarışın, “İTÜ Arı Teknokent, İTÜ Çekirdek keşfinin ardından kampüs turuna çıktık. İstanbul Teknik Üniversitesi, ileride eğitim almak istediğim ve hedeflediğim bir üniversite olduğu için bugün merak ettiğim sorulara yanıt bulmuş oldum” dedi.

İTÜ tarafından yürütülen teknoloji ve inovasyon konusundaki gelişmeleri takip ettiğini ifade eden öğrenci Ahmet Uğur Kabaoğlu ise, “Okulumuzda t-MBA eğitim programımızla lise çağında girişimcilik ve yönetim becerilerimizi geliştiriyoruz. İTÜ Çekirdek oluşumunun genç girişimcilere yatırım ve fon desteğinde bulunduğunu öğrenince, gelecek kariyer hedefimi buna göre şekillendirmeye karar verdim” diye konuştu.

İTÜ Arı Teknokent'in erken aşama kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek keşfinin ardından kampüs turuna çıkan öğrenciler, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren'e birlikte çekildikleri fotoğrafları hediye etti.