İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüslerinden Manavgat'a destek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımız için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsleri birlik olarak ilk yardım elini uzattı. Kampüs araçlarına yüklenen yardım malzemeleri Manavgat köylerine ulaştırıldı.

Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlar için hemen harekete geçen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüslerinin yetkilileri, ilk olarak Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezine; ambalajlı gıda, bebek bezi, bebek maması, su, ayran ve hijyen malzemelerini teslim etti.

Manavgat köylerine giyim ve gıda desteği

Manavgat'a bağlı; Demirciler, Gebeci, Aşağıışıklar, Çeltikçi, Belenovası, Hocalı, Saraçlı, Karaöz köylerini dolaşan kampüs yetkilileri, köy muhtarlarının yönlendirdiği özellikle engelli yangın mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine giyim, gıda ve hasta bezi gibi malzemeler ulaştırdı.

Manavgat ve çevresinde on sekiz farklı noktada çıkan yangından etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini belirten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yetkilileri, “Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Yangının yaralarını en kısa zamanda sarmayı ve mutlu, sağlıklı günlerde bir arada olmayı umuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.