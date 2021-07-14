İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK finalinde 2 ödül birden

Dünya sorunlarına kayıtsız kalmayarak çözüm üreten öğrenciler birbirleriyle yarıştı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, fiziki bilimler ve canlı bilimleri alanındaki projeleri ile ikincilik ödülü kazandılar.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren “TÜBİTAK'ta öğrencilerimizin aldığı başarılar bizleri gururlandırmaktadır. İTÜ'nün bilgi ve birikiminden yararlanma imkânı bulan öğrencilerimiz projelerini ulusal ve uluslararası platformlarda sunmaya devam edecektir” dedi.

Küresel iklim değişikliğinin Antarktika'ya etkisi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Tuzla Kampüsü öğrencileri Berke Çiçek ve Alper Çamlı “Antarktika Atmosferinde UV Işığının Ozon Konsantrasyonu Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi (Piricet)” projesiyle TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Proje yarışmasında Fiziki Bilimler alanında Türkiye 2.liği ödüllünü kazandılar. Berke Çiçek ve Alper Çamlı ‘Küresel İklim Değişikliği Antarktika'yı ne derece etkiliyor?' sorusundan yola çıkarak hazırladıkları projelerinde Antarktika'daki değişen ozon konsantrasyonunun sebeplerinin araştırdılar. Fizik Öğretmeni Selami Eraslan danışmanlığında geliştirilen projede, UV ışığının değerlerindeki değişimin ozon konsantrasyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Mevsimsel olarak değişen atmosferik dinamikler takip edilerek bu değişimlerin UV ışın ölçümü ve ozon konsantrasyonu üzerindeki etkisi analiz edildi.

Karşılaştırmalı kanser analizi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Biga Kampüsü öğrencileri Zeynep Doğan ve Miray Yılmaz “Peto Paradoksuna Biyoinformatik Yaklaşım” projesiyle TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda Canlı Bilimleri alanında Türkiye 2.liği ödüllünü kazandılar. Fen Lisesi öğrencilerimiz Zeynep Doğan ve Miray Yılmaz “Kutup Asklepiosların Yükselişi” sloganıyla başladıkları araştırmada Peto Paradoksunu Biyoinformatik analizler ile incelediler. Biyoloji öğretmeni Selen Çakas Coşkun danışmanlığında gerçekleştirilen proje kapsamında, kanserin oluşumunda rol oynayan Tümör Baskılayıcı Genler üzerinde durularak, kutup bölgelerinde yaşayan kansere dirençli canlılar ile insan arasındaki gen farklılıkları incelendi. Proje ile karşılaştırmalı kanser analizi yapıldı.

2204 c lise öğrencileri kutup araştırma projeleri yarışması hakkında

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bu yıl final yarışmasına 31 ilde bulunan 73 farklı okuldan toplam 146 öğrenci katılmıştır. Final yarışmasına katılan 80 projeden 4'ü Birincilik, 6'sı İkincilik, 8'i Üçüncülük ve 4'ü Teşvik olmak üzere toplam 22 projenin sahibi öğrenci ödül kazanmıştır.