İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde yüzde 100 IB Diploma başarısı

IB Diploması ile dünyada pek çok seçkin üniversiteye kabul alma fırsatına sahip olan öğrenciler, başarı ortalamaları ile başvurdukları üniversitelerde kabul şanslarını arttırdılar.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diploma Programme) Haziran 2021 itibarı ile 159 ülkede uygulanmaktadır. Program 16-19 yaşları arasındaki lise öğrencileri için tasarlanmış, yoğun çaba gerektiren akademik bir programdır ve sorgulamaya yönlendiren bir program olarak öğrenciye problem çözme, iletişim kurabilme, kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme, eleştirel yaklaşabilme, yaşayarak öğrenme ve araştırma becerilerini kazandırır.

Yüksek puanla diploma almaya hak kazanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri yurtdışında birçok sayılı üniversiteye yerleşebilecek, yurtiçinde vakıf üniversitelerinden de burs alma imkânı bulabilecek.

IB öğrencileri İngilizceyi gerek sınıf içinde, gerekse sınıf dışında öğrenme ortamlarında yoğun olarak kullandıkları için SAT, ACT, TOEFL, IELTS gibi sınavlardan yüksek başarı elde ederler. IB programından mezun olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, UC Berkeley, Delft University Of Technology, Kings College London, Exeter University, University of Toronto, University of British Columbia, University of Waterloo, Munich Technical University, Bocconi University, Erasmus Rottherdam University gibi dünya sıralamasında ilk 100'e giren saygın üniversitelere yerleşebilmektedirler.

IB Programı ile araştıran, sorgulayan bireyler yetişiyor

IB programı ile eğitim gören öğrenciler, öz güveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler olarak yetişirler. Öğrenciyi her şeyin merkezine alan IB programı ile araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen değerlerine sahip bireyler yetişmektedir. Öğrenciler, IBDP ile kendileri adlarına düşünmeyi ve öğrenme sürecini yönetmeyi öğrenirler.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, “Öğrencilerimizin bir sorun ile karşılaştıklarında yaptıkları analiz, derinlemesine ve çok boyutlu bakış, cesur bir şekilde karar verme, en iyi zamanlama ve planlamayla hareket etme ve mükemmel sonuçlara ulaşma becerisini gördükçe IB programının içinde olmaktan ve öğrencilerimizin başarısından gurur duyuyorum” dedi.