İTÜ Gölet açıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde yer alan İTÜ Gölet, yapılan rekreasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle açıldı. Törene, İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca göletin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Doğaya saygılı, sürdürülebilir, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu odaklı, bisiklet dostu bir yerleşke yaşamı amacıyla başlayan Yeşil Kampüs çalışmalarımız uluslararası sıralamalardaki yeriyle doğru adımlar atıldığını gösteriyor” dedi.

İTÜ Yeşil Kampüs çalışmaları kapsamında sürdürülen projelerden birisi olan “İTÜ Gölet Rekreasyon Projesi” 6 yıl süren çalışmalarının ardından kullanıma açıldı. Kampüs içindeki ‘saklı cennet' diye tabir edilen İTÜ Gölet'inin VakıfBank'ın desteğiyle yapılan çalışmalar ile yürüyüş parkuru, yeni ağaçlar ve endemik bitkilerle yeni görünümüne kavuştu. İTÜ Gölet'i, yapılan çalışmalarla birlikte etrafında egzersiz yapabilecek bir yer haline geldi. Yeşil korular içerisinde ördeklerin ve martıların eşlik edeceği yürüyüş hattında kısa molalar vererek yürüyüşe devam edilebilecek. Gölet, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen, ders yoğunluğuna küçük bir ara verip nefes almak isteyenlere doğayla iç içe park alanı sunuyor.

“UI Greenmetric'de 719 üniversite içinde 67'nci sıradayız”

İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, törende yaptığı konuşmasında “Yaklaşık 250 hektarlık bir alana yayılan yerleşkemizde Yeşil Kampüs anlayışı ile peyzaj çalışmalarına 6 yıl önce başlandı. Sürdürülebilir peyzaj düzenleme çalışmalarına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Bölümü akademisyenlerinin ortak iş birliği ile başlanıldı. Yeşil kampüs projesi kapsamında, öğretim üyelerimizin danışmanlığında, katılımcı bir yöntemle çevre düzenlemelerinin ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutları ele alındı. Bu çalışmalardaki ilk amacımız; İTÜ Ayazağa Kampüsü'nün içinde yer aldığı yeşil alanı korumak ve daha nitelikli hale getirmek oldu. Doğaya saygılı, sürdürülebilir, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu odaklı, bisiklet dostu bir yerleşke yaşamı amacıyla başlayan Yeşil Kampüs çalışmalarımız uluslararası sıralamalardaki yeriyle doğru adımlar atıldığını gösteriyor. Uluslararası dünya yeşil kampüs sırlamaları yapan UI Greenmetric'de 719 üniversite içinde 67. Sıradayız ve ilk 100'ünde Türkiye'den yer alan ilk ve tek üniversiteyiz. Avrupa kategorisinde ise 32. sıradayız” dedi.

“Gölet, Teknik Üniversite Ayazağa Kampüsü'nün kalbi”

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap ise törende yaptığı açıklamada “İTÜ'nün büyük bir camia olmasıyla, bizim de kararlılığımız ve doğaya olan aşkımızla burayı kullanıma sunmayı hedefledik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bu yolda bize yardım eden sponsorlarımız oldu. Burası sadece görüntü olarak doğayla iç içe olup rahatlayabileceğiniz bir yer gibi gözükse de diğer taraftan Teknik Üniversite'nin genetiğinde olan savunma sanayiine yapılacak hizmetlerde kullanılan bir su alanı olarak da kullanılıyor. Örneğin, sessiz, radara yakalanmayan bir denizaltının testleri de burada yapılabiliyor. Teknik Üniversite'ye de yakışan bu çok yönlülük oluyor. İTÜ Göleti Üniversitemizin Ayazağa Kampüsü'nün kalbi. Çünkü burada biz yağmur suyunu topluyoruz. Küçük bir kaynak suyu var burayı besleyen ancak yeterli değil. Bütün kampüse yağan yağmuru bu gölete çekmeye çalışıyoruz. Kampüsün sürdürülebilir sulama sisteminin bir parçasıdır göletimiz. Kampüs içerisinde bulunan bütün güzel çiçekler ve ağaçların tamamı bu kampüs suyuyla sulanıyor. İTÜ, araştırmada ve eğitimde hep öncü oldu. Tekniğe dayalı çalışmalarımızı yaşam alanlarımıza yansıtıyoruz, örnek modeller geliştiriyoruz. Ayazağa Kampüsümüz başlı başına sürdürülebilirlik çalışmaları için bir modeldir. Bu açılış vesilesiyle başta VakıfBank olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İTÜ Yeşil Kampüs çalışmaları kapsamında açılışı gerçekleşen göleti ziyaret edenler papağan, atmaca, saksağan gibi değişik kuş türlerini gözlemleme şansı bulacak. Ayrıca doğal hayatı bozmadan denizaltı testleri gibi bazı bilimsel çalışmalara da ev sahipliği yapacak olan gölette İTÜ'nün hidrojen teknesi, kürek takımı ve deniz bisikleti antrenman yapabiliyor.

Konuşmaların ardından “İTÜ Gölet Rekreasyon Projesi”nin açılışı yapıldı. Açılış sonrası Gölet etrafında yürüyüş ve müzik dinletisi ile program sona erdi.