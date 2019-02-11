İVMEDER mezunları buluştu

Edebiyat sevgisini Türkiye'nin dört bir yanında yapmış olduğu programlarla aşılayan Hayati İnanç, İhlas Vakfı Mezunları Derneğinin (İVMEDER) tertiplediği Mezunlar Buluşması'na katıldı.

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde gerçekleşen ve TGRT Belgesel sunucusu Raşit Ağzıkara'nın moderatörlüğünü yaptığı programda İnanç,

anlattığı anektodların yanı sıra bazı şairlerin şiirlerini de katılımcılarla paylaştı.

Eğitim hayatları boyunca İhlas Vakfı öğrenci yurtlarında kalan ve bu yurtlardan mezun olan öğrencilerin bir araya gelerek kurdukları İhlas Vakfı Mezunları Derneğinin düzenlediği programa katılım yoğun oldu. Programa İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İVMEDER Başkanı Abdullah Arvas'la yurtlarda yöneticilik yapan idareciler ve eğitim müşavirleri ile çok sayıda mezun katıldı.

Aradan yüzyıl geçmesine rağmen Türkçeyi Türkçeye tercüme etmek durumunda kaldığını söyleyen Hayati İnanç kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiğine değindi. Farsçadan gelen “hiç” ile Arapça olan “şey” ve Türkçe olan “bir” kelimelerini misal vererek Arabi ve Farisiye mesafeli bir paranoyaya sahip olanın “hiçbir şey” diyemeceğini söyledi. Hafızasını kaybeden insanın tımarhaneye yatırıldığını belirten İnanç, hafızasını kaybeden milletlerin ise zillet tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İstikbalin köklerimize bağlılığımızda olduğu vurgusu yapan İnanç, katılımcılara geçmişlerine bağlılıklarına devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. İnanç, yazar Amin Maalouf'un Semerkand romanında Ömer Hayyam, Hasan Sabbah ve Nizamülmülk'ü konu almasına rağmen bu üçünden daha etkili olan İmam-ı Gazali hazretlerini yok saymasinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Endülüs, Selçuklu ve Osmanlıların ilme ve ilim adamına verdiği önemden bahseden İnanç, savunma harcamalarını ilme ve medreseye yatırdığı için Nizamülmülk'ün Melikşah'a şikâyet edildiğini söyledi. Nizamülmülk'ün ise padişaha "Ben dua orduları yetiştiriyorum. Onlar olmazsa silahlı kuvvetler bir şey yapamaz" dediğini söyledi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.