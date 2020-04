İyi bir girişimci olmak evde de mümkün

20 yılı aşkın süredir 'home office' çalışma sistemiyle bağımsız temsilcilerini güçlendirmeye devam eden QNET; online eğitim platformu qLearn ile etkin bir lidere nasıl dönüşülebileceğini anlatıyor.

Dünyanın önde gelen doğrudan satış şirketleri arasında yer alan QNET, zorunlu tatil günlerinde girişimcilerin yanı sıra evden yeni çalışmaya başlayanları da destekliyor. E-ticaretin gücüyle çığır açan iş modeli dünya çapında milyonlarca aileye kendi işlerini yapma ve girişimci olma fırsatı sunarken, online eğitim platformu qLearn ise, iş hayatındaki zorlukları tanımanıza, karmaşık meseleleri daha iyi analiz etmenize ve en etkili çözümleri uygulamanızı sağlayacak beceriler konusunda yön bulmanızı sağlıyor.

Liderlik yetkinliklerini evde de kazanabilirsiniz

100'ü aşkın ülkede bağımsız temsilcileri aracılığıyla faaliyet gösteren QNET'in online eğitim platformu qLearn her ülkenin kendi dilindeki içerikleriyle eğitimlerini onun için özel hazırlanan platform üzerinden başlattı. Ofis dışından çalışma hayatı hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu eğitim platformundan öğrenebilir, iş ortaklarınızın yapıcı eleştirilerini kabul etmek ve üzerinde çalışmak, zor durumların dahili veya harici olarak ele alınması ve ekibinizi her zaman olağanüstü performans için çabalamaya teşvik etmek için eğitimlere göz atabilirsiniz.

18 yaşın üstünde herkes katılabilir

Kişisel iletişim becerilerinin iş hayatındaki başarıyla doğru orantıda olduğunu savunan QNET, verdiği eğitimlerde kişisel gelişimin yönetilmesine, müşteri ilişkilerine de dikkat çekiyor. Bağımsız temsilci ekosisteminde yönetici rolünün anlaşılması, etkili kararlarla sorunların çözülmesi konusunda da yönlendirme ve çözümler sunuyor.

Aktif çalışma, toplantı becerileri, geri bildirim verme ya da alma, iş disiplini, deneyimler, dayanıklılık, ekip çalışması, performans arttırma gibi iş prensipleri arasında yer alan tüm süreçlere eğitimlerde değiniliyor. Sahada, ofiste ya da evde çalışan 18 yaşından itibaren herkesin alabileceği online eğitimler videolu ve etkileşimli ders içerikleriyle 2-3 ay devam ediyor.