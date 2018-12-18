İyi huylu prostat büyümesinde plazma kinetik yöntemi

Çoğunlukla 50'li yaşlardan sonra belirti vermeye başlayan iyi huylu prostat büyümesi yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Abbas, iyi huylu prostat büyümesinin çoğunlukla 50'li yaşlardan sonra belirti vermeye başladığını belirterek, "Temel bozukluk idrar kanalının daralmasıdır. Buna bağlı olarak sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrarın ince akması, idrar yaparken zorlanma gibi bulgular ortaya çıkar. Bu durum kişinin hayat kalitesini ve konforunu bozar. Bu nedenle prostat büyümesinin tedavi edilmesi gerekir” dedi.

Önce medikal tedavi, fayda sağlanamazsa cerrahi

Prostat büyümesi tedavilerine değinen Op. Dr. Ahmet Abbas, ”Prostat büyümesinin tedavisi genellikle ilaçla başlar. Ancak ilaç tedavisinden fayda sağlanamazsa cerrahi tedaviler devreye girer. Günümüzde uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri açık ve kapalı ameliyatlar olarak sıralanabilir. Açık ameliyatlar sadece çok büyük prostatlarda yapılır, ancak enfeksiyon gibi riskler taşıdığı için pek sık uygulanmamaktadır. Şu an için prostat büyümelerinde altın standart tedavi yöntemi TUR adı verilen kapalı ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda idrar kanalından girilerek büyümüş prostat dokusu, bir enerji kaynağı kullanılarak özel birtakım aletler yardımıyla küçük parçalar halinde kesilerek dışarı çıkarılır. Kullanılan enerji kaynakları monopolar veya bipolar olarak adlandırılır. Klasik TUR yönteminde monopolar enerji kaynağı kullanılır. Bu enerji kaynağı hastanın vücudundan elektrik akımı geçmesini gerektiren bir yöntemdir. Günümüzde giderek yaygın kullanım alanı bulan Plazma Kinetik sisteminde ise kullanılan enerji kaynağı bipolardır. Bipolar yöntemin klasik monopolar yönteme göre oldukça önemli avantajları vardır. En önemli avantajı hastanın vücudundan elektrik akımı geçmemesidir. Bu ise örneğin kalp pili olan hastalarda dahi, pilin elektrik akımından etkilenmesi gibi önemli bir sorunla karşılaşmadan güvenle kullanılmasını sağlamaktadır. Bir diğer avantajı, görüntü sağlamak amacıyla kullanılan sıvıların niteliğidir. Şöyle ki klasik TUR yönteminde kullanılan bu tür sıvılara bağlı olarak bazen ölümcül olabilen TUR sendromu ( su zehirlenmesi ) adı verilen bir hastalık gelişebilir. Bu durum kullanılan sıvının vücuda geçerek sodyum miktarını düşürmesine bağlı olarak gelişir. Oysa Plazma Kinetik yönteminde aynı amaçla kullanılan sıvı serum fizyolojiktir. Bu sıvı vücuda geçse bile TUR sendromuna neden olmaz” şeklinde konuştu.

Plazma kinetik yönteminin avantajları

Plazma kinetik yönteminin avantajlarına değinen Abbas, ”Plazma kinetik yönteminde prostat daha hızlı kesildiğinden ameliyat süresi kısadır. Kanama miktarı diğer yönteme göre daha azdır. Görüntü daha nettir. Hastanede kalma süresi daha kısadır. İdrar sondası daha kısa zamanda alınır. Darlık gelişme ihtimali son derece düşüktür. Ameliyat sonrası iyileşme süresi daha kısa sürer. Ayrıca plazma kinetik yöntemi ile mesane kanserlerinin de ameliyatları, aynı şekilde yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.