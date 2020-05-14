‘İyi İşler' sahibi kadın girişimciler pandemi dönemi deneyimlerini paylaştı

İyi İşler: Tedarik Zincirlerinde Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın 2018 ve 2019 yılı katılımcısı kadın girişimciler, video konferansla bir araya gelerek pandemi dönemindeki deneyimlerini paylaştılar. Buluşmaya KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİDER Kurucu Üyesi Ümit Boyner ile Morhipo ve boyner.com.tr Genel Müdürü Barış Akyürek de katılarak görüşlerini paylaştı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Boyner Grup işbirliği ile gerçekleştirilen, Bank of America Merrill Lynch'in finansal destek sağladığı İyi İşler: Tedarik Zincirlerinde Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın katılımcısı kadın girişimciler video konferansta bir araya geldi. Moderatörlüğünü KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Alev Akın'ın yürüttüğü buluşmada, 2018 ve 2019 yıllarında programa katılarak bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme desteğine layık bulunan girişimciler, zorlu pandemi sürecindeki deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları paylaştılar.

Kadın girişimcilerin birbirleriyle dayanışma olanaklarını da araştırdıkları buluşmaya KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİDER Kurucu Üyesi Ümit Boyner ile Morhipo ve boyner.com.tr Genel Müdürü Barış Akyürek de katılarak görüşlerini paylaştılar.

Emine Erdem: "Başarının anahtarı teknolojinin elinde"

KAGİDER Başkanı Emine Erdem yaptığı konuşmada, teknolojinin fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici katkısının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: "Kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir öneme sahip olacak. Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde, gelecekteki benzer krizlere karşı ekonominin direnci de güçlenecektir. Sadece Türkiye'nin değil bütün ülkelerin kovid-19 krizini atlatmaları ve yeniden kalkınma yoluna girmeleri, bu sürece herkesi eşit şekilde dâhil etmekle mümkün olacak. Başarının anahtarı ise artık teknolojinin elinde. Üstelik teknolojinin iş dünyasındaki fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici, koşulları biraz daha eşitleyici bir katkısı da olacak. Bu sebeple önümüzdeki dönemde girişimci kadınların teknolojiden çok daha fazla yararlanmalarının önemi çok büyük."

Ümit Boyner: "Kadınlar ve kadın girişimciler güçlendikçe ekonomi iyileşecek ve ülke olarak güçleneceğiz"

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve ve KAGİDER Kurucu Üyesi Ümit Boyner konuşmasında, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini bir eşitlik ve demokratik haklar meselesi olarak görüyoruz. Değerlerimiz ya da bugüne kadarki doğrularımız kriz, pandemi ya da ekonomik daralma dönemlerinde ‘ilk vazgeçilecek' değil ‘ilk sahiplenilecek' kavramlar. Eski ya da yeni ‘normal' ayırt etmeksizin, biliyoruz ki kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz." dedi.