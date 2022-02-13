‘İyi, Kötü, Çirkin' adlı tiyatro oyunu Kartal'da sahnelendi

Kartal Belediyesi'nin Şubat ayı etkinlikleri kapsamında, Eray Yasin Işık'ın yazdığı ve Ahmet Burak Bacınoğlu'nun yönettiği “İyi, Kötü, Çirkin” adlı 2 perdelik komedi türündeki tiyatro oyunu seyirci ile buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Şubat ayı etkinlikleri kapsamında “İyi, Kötü, Çirkin” adlı tiyatro oyunu seyirci ile buluştu. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde sahneye koyulan "İyi Kötü Çirkin" oyunu ile iyilik ve kötülük kavramı; trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatılıyor. Seyirci'nin televizyon ekranlarından ve beyaz perdelerden takip ettiği Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık'ın oynadığı "İyi Kötü Çirkin" adlı 2 perdelik komedi türündeki oyun, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Oyunun konusu ise şöyle: Tek suçu iyi bir insan (Erdem Baş) olmak olan talihsiz bir adam, hayatı boyunca karşılaştığı kötülüklere (Hakan Bulut) ve çirkinliklere (Ersin Korkut) rağmen vicdanının sesini dinleyerek ayakta durmaya çalışmıştır. Yaşadıkları acılara, zorluklara, aşağılanmalara karşı, o iyi olmaktan hiç vazgeçmemiştir. Kazık yemiş, yanlış anlaşılmış hatta başkalarının yaptıklarının ceremesini de çekmiştir. Ama vazgeçmemiştir. İyiler hep kazanır sözünü ispatlamaya çalışırken o hep kaybetmiştir. Ta ki bir gün değişmeye karar verene kadar.

Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve finalde ayakta alkışlanan oyunun sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ve Kartal Belediyesi Meclis üyesi Şefik Özdemir, oyuncuları performanslarından dolayı tebrik ederek, kartal heykelciği takdim etti.