İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘İyi Kötü Çirkin' oyunu perdelerini onlineda açacak

Yapımcılığını Fatih Aydın’ın üstlendiği, Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde sahneye konulan ‘iyi Kötü Çirkin’ oyunu pandemi tedbirleri nedeniyle online platformlarda izleyicisi ile buluşacak.

Yapımcılığını Fatih Aydın'ın üstlendiği, Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde sahneye konulan ‘iyi Kötü Çirkin' oyunu pandemi tedbirleri nedeniyle online platformlarda izleyicisi ile buluşacak.


İyilik ve kötülük kavramının sahneye yatırılıp; trajik bir olay örgüsünün içinde hiciv ve esprili bir dille anlatıldığı 'İyi Kötü Çirkin' isimli tiyatro oyunu 2019-2020 sezonlarında 6 ülke ve 53 şehirde toplam 64 gösterim ile seyircisini kucaklamıştı. Yapımcılığını Fatih Aydın'ın üstlendiği, Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde sahneye konulan ‘İyi Köyü Çirkin' isimli tiyatro oyunu, onlıne platformlar izleyici karşısına çıkıyor. İki saatlik müzikli ve bol güldürülü tiyatro gösterisi, bu sene pandemi tedbirleri nedeniyle online platformlarda izleyicisi ile buluşacak. 20 Şubat 2021'de oyunun ilk online gösterimi gerçekleştirilecek.


Seyircinin televizyon ekranlarından ve beyaz perdede severek takip ettiği Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık; daha önce hiç işlenmemiş farklı bir konuyu, iki saatlik müzikli danslı ve bol bol şakalı bir performans ile sahneleyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.