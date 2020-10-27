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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı.


İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı. Kavuncu Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım” dedi.


Öte yandan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.

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