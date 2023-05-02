İYİ Partili gruba vatandaş tepkisi: "30 bin askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum”

Arnavutköy'de seçim çalışması yapan İYİ Partili gruba bir vatandaş tepki gösterdi. Grubun selam verdiği vatandaş, "30 bin askerin kemiklerini sızlatan kişilerin selamını almıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretler yapan İYİ Partili grup yoldan geçen bir vatandaşa selam verdiği esnada tepkiyle karşılaştı. Vatandaş gruba, “Ben 30 bin askerin kemiklerini sızlatan kişilerin selamını almıyorum” diyerek tepki gösterdi. Grup ile vatandaş arasında tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile tartışma kavgaya dönüşmeden ayrılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.