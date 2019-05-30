'İyi Yönetim İlkeleri' yarışmasının kazananları ödüllerine kavuştu

Kamu Denetçiliği Kurumu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği liselerarası ‘İyi Yönetim İlkeleri' yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Resim, kompozisyon, afiş ve kısa film kategorilerinde yarışan liseli gençlerden kazananlar törende ödüllerine kavuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği liselerarası ‘İyi Yönetim İlkeleri' yarışmasının ödül töreni Üsküdar'da düzenlendi. “Kamu Hizmetlerinde İyi Yönetim İlkeleri” konusuyla düzenlenen yarışmanın ödül töreninde, yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi. Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gençleri ombudsmanlıkla tanıştırmak amacıyla düzenlenen ve birçok lise öğrencisine ulaşan yarışmada ilk elemeyi geçen 303 okuldan 597 eser arasından seçim yapıldı. Seçilen eserlerden dereceye girenler belirlendi. Resim, kompozisyon, afiş ve kısa film dallarının her birinde ortaya koydukları eserler ile yarışan gençlerden ilk üçe girenler ödüllerine kavuştu. Ayrıca ilk üçe giren eserin yanı sıra üç esere de teşvik ödülü verildi. Her dalda 6 esere olmak üzere, toplam 24 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni öncesi konuşma yapan Şeref Malkoç, “Kamu denetçiliği kurumu yani dünyadaki yaygın adıyla Ombudsmanlık Türkiye'de çok yeni bir kurum. Daha henüz 6. yılında. Mazisi bizde var ancak bu günkü anladığımız manada şekillenmesi kurumsallaşması çok yeni. Bizim ana görevimiz devletle, idare ile vatandaşlar arasındaki sorunları mahkemelere intikal ettirmeden çözmek. Türkiye'deki kamu hizmeti veren bütün kurumların işlem, tutum ve davranışları şikayet olarak bize geliyor. Kurumdaki toplantılarımızda hep şunu söylüyorum, kamu denetçiliği kurumu vatandaşla devlet arasında sorun çıktığında bunu çözmek için vardır” ifadelerini kullandı.

Yaptığı konuşmada Vali Yerlikaya Ramazan ayına dikkat çekerek , “Ramazan'ın artık son günlerine girdik. Ağırlaştık. Başı rahmet, ortası mağfiret bayram sevincini İnşallah beraber kucaklaşacağımız günlere az kaldı. Öyle bir kampanya var ki bin aydan daha hayırlı bir gecenin saklı olduğu günleri geceleri idrak ediyoruz. Ben de Şeref ağabeyimiz gibi Kadir gecenizi tebrik ediyoruz. Ramazan bayramımızı medeniyetimizin başkenti, gözbebeğimiz, dünya başkenti İstanbul'umuzun bütün hemşerilerine ve bütün ülkemize gönül coğrafyamıza barış, huzur, esenlik getirmesini, birlik beraberlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ombudsman kamu hizmetinin gönülleri kazanma ruhunun tabana yayılması açısından çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Eski Meclis Başkanı Kahraman, “Ombudsmanlığın tarihi eski ama kabulü yeni. Ombudsmanları Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Başkanını da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Yani milli hakimiyetin temsil yerinde seçilen kişilerdirler. Dolayısıyla mecliste irintileri bu noktadan var, ama bağlı değildirler” dedi.

Kazanan gençler ödüllerini sırasıyla eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve birçok önemli katılımcıdan aldılar.