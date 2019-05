İyilik evi çocukların ilgi odağı oldu

Sultangazi Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında “iyilik” teması ile sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje ile çocukları iyilik yapmaya özendirmek, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlandı. Etkinlik alanında kurulan "İyilik Evi" ise çocukların ilgi odağı oldu.

İyilikler bir kumbarada birikiyor

Çocuklar, “Bugün ne iyilik yaptın?” sorusuna verdikleri cevapların yer aldığı mektupları İyilik Evi'nin önünde bulunan kumbarada birikiyor. Her günün sonunda yapılan çekilişle günün iyilik meleği seçiliyor. Sultangazi Belediyesi proje kapsamında Ramazan ayı süresince çocuklara, "iyilik kumbarası" ve çeşitli hediyeler de dağıtıyor. Çocukların, İyilik Evi kumbarasına attıkları mektuplar ise ilginç notlarla dolu. Mektupların bir kısmında evden çıkarken komşularına güler yüzle selam vermeyi iyilik olarak kaleme alırken, sokak hayvanlarının su içebilmeleri için bir kap su bırakmak, okuduğu ve başkasının da okumasını istediğin bir kitabı hediye etmek, yaşlı teyze veya amcanın eşyalarını taşımasına yardımcı olmak yapılan iyilikler arasında yer alıyor. Bazı çocuklar hayallerindeki iyilikler, yazılan mektupların satırlarında yer buluyor. Bazıları çok zengin olup, dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isterken, büyük çikolata kulesi yapıp her çocuğa çikolata ve şekerleme dağıtmak, sokak hayvanlarına barınak kurmak, evsizleri ev sahibi yapmak isteyenlerde var. Mektuplar arasında muzip mesajlar yazan çocuklarda yer alırken; bazı çocuklar Başkan Amca'dan iyilik isteyip, her gün dağıtılan hediyelerden kendisi için isteyenlerde var. Bu çocukların en gözde istediği hediyeise bisiklet.

“Çocuklarımıza iyiliğin önemini anlatmaya ve özendirmeye katkı sağlamayı amaçladık”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, iyiliğin paylaştıkça artan bir değer olduğunu söyledi. "Yaşadığımız hayat bir iyilik yolculuğudur. İnsan, bu dünyaya inanmak ve iyi işler yapmak için gelen bir yolcudur" diyen Başkan Dursun, "İyilik, bazen bir tebessüm ve kucaklama, tatlı bir söz ve güler yüzdür. İyilik insaftır, fedakârlıktır, adalettir, şefkattir. İyilik bir defasında ağaç dikmek, öbür defasında aç kalan bir hayvanı doyurmaktır. Komşuya götürülen bir kap yemek, yol sorana yolunu tarif etmektir. Bu Ramazan'da farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istedik. Bu amaçla Ramazan temamızı çocuklar üzerine kurduk. Bu kapsamda 'iyilik Evi' projesini geliştirdik. Proje ile çocuklarımızı iyiliğin önemini anlatmaya, onları iyiliği özendirmeye, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladık" dedi.