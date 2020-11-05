İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İyilik Hareketi İzmir'deydi

İzmir’de meydana gelen ve 114 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.

İzmir'de meydana gelen ve 114 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülke alarm durumuna geçti. Depreme anında müdahale eden resmi kurumların yanı sıra hayırsever vatandaşlar da İzmir'e akın etti.


İyilik Hareketi ile adını duyuran iş adamı İbrahim Yılmaz ve Emirhan Özhan deprem bölgesine giderek yardımlarda bulundu. İş adamı Yılmaz ve Özhan vatandaşlara ısınmaları için içlikler dağıttı. İzmir halkına yalnız olmadıklarını hatırlatmak istediklerini söyleyen ikili çok hassas günlerden geçtiklerini ve böyle hassas günlerde birlik olmamız gerektiğini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.