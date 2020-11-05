İyilik Hareketi İzmir'deydi

İzmir'de meydana gelen ve 114 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülke alarm durumuna geçti. Depreme anında müdahale eden resmi kurumların yanı sıra hayırsever vatandaşlar da İzmir'e akın etti.

İyilik Hareketi ile adını duyuran iş adamı İbrahim Yılmaz ve Emirhan Özhan deprem bölgesine giderek yardımlarda bulundu. İş adamı Yılmaz ve Özhan vatandaşlara ısınmaları için içlikler dağıttı. İzmir halkına yalnız olmadıklarını hatırlatmak istediklerini söyleyen ikili çok hassas günlerden geçtiklerini ve böyle hassas günlerde birlik olmamız gerektiğini söylediler.