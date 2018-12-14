İyilik Varsa ‘Umut' var

İstanbul Bilgi Üniversitesi, umut vadeden hikâyeleri desteklemek amacıyla ilk kez ‘Bilgi Umut Var'ı hayata geçirdi. Öğrenciler, onlara umut veren iyilik hikâyelerini seçti. Projenin ikinci aşamasında yapılan halk oylaması sonucu belirlenen 10 iyilik hikâyesinin kahramanı, santralistanbul'da düzenlenen gecede duyuruldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, insanlığa umut ve cesaret veren, ilham kaynağı olan iyilik hikâyelerinin fark edilmesi ve artarak çoğalması için bu yıl ilk kez ‘Bilgi Umut Var'ı düzenledi. Ekim ayında başlayan projenin ilk aşamasında öğrenciler kendilerine ilham olan iyilik hikâyelerini aday gösterdi. Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi baz alınarak belirlenen 33 hikâye, bilgiumutvar.com web adresi üzerinden halk oylamasına sunuldu. 5 Kasım 2018'de başlayan ve 15 gün süren oylama sonucunda en çok oy alan 10 hikâyenin kahramanı, “BİLGİ Umut Var”da buluştu.

“Umudumuzu yeşerttiler”

Gecede konuşan Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, “Bu okulun adı Bilgi olmasaydı her halde ‘Umut Üniversitesi' olurdu. Umut olmadan bilgi bir işe yaramıyor. Her hangi bir umudunuz yoksa elde ettiğiniz bilginin sizi bir yere götürmesi mümkün değil” dedi. 57 projenin tamamının da kıymetli olduğuna değinen Ayral, “Bugün burada bizimle olan projelere umudumuzu yeşerttikleri teşekkür ediyorum. Hayatın içinde atılan her umut tohumu toplumun genelini etkisi altına alıyor. Biz bunu her gün öğrencilerimizle yaşamaya ve yaşatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Umut kalıcı üç şeyden biri”

Bilgi Umut Var'ın hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan Bilgi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Itır Erhart ise Eski Ahit'e göre kalıcı olan üç şeyden birinin umut olduğunu söyleyerek, “Diğer ikisi ise inanç ve sevgi. Bu akşam bu umudunu, inancını kaybetmeyen, kendine benzemeyen canlıları seven, onların ıstırabını yatıştırmak için çalışan insanların öykülerini dinleyeceğiz. Onları dinlerken şunu düşünmenizi rica ediyorum: Siz de bir sorunu sırtlanmak isteseydiniz bu hangisi olurdu?” diye konuştu.

Def Rap sahne aldı

Akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve Bilgi'li öğrencilerin katıldığı gecede, işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için kurulan Def Rap müzik grubu sahne aldı. İşitme engelli sanatçılardan oluşan müzik grubu “Kaldır Elleri” adlı parçalarını seslendirdi.

Ardından gecede, halk oylaması sonucu belirlenen 10 iyilik hikâyesinin kahramanları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

“Bize bu duyguları yaşatan herkese teşekkür ederiz”

Gecede ‘Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun' projesiyle 10 iyilik hikayesinden biri olarak seçilen Muammer Kavazoğlu annesi Şükriye Kavazoğlu ile birlikte sertifikalarını aldılar. Anne Kavazoğlu gecede duygu dolu anlar yaşarken “Bize bu duyguları yaşatan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu. Muammer Kavazoğlu ise “Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ikinci ödülümüz ve bizi çok mutlu ettiler” şeklinde konuştu.

İyilik hikâyelerinin kahramanları

AHBAP

AHBAP, Haluk Levent'in kurucusu olduğu ve tüm Türkiye'ye yayılan bir iyilik hareketi. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek, bilim ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak üzere yola çıktı. 18 ayda, 58 şehirde ve 7 bine ulaşan gönüllüsüyle çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 231 öğrenciye burs verdi. 1400 ailenin ihtiyaçlarını giderdi. 75 kez sokak hayvanlarının yardımına koştu. 139 kez kan ve kök hücre kampanyası düzenledi. Ayvalık ve Tire Ormanları için binlerce fidan dikti.

Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun

Bursa Orhangazi'de yaşayan Muammer Kavazoğlu, "Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun" adını verdiği projesiyle oyuncakların geri dönüşümünü sağlıyor. Kiraladığı dükkanda ülkenin birçok yerinden kargoyla gönderilen eski oyuncakları tamir ediyor. Kavazoğlu'nun annesi Şükriye Kavazoğlu da pelüş ve oyuncak bebekleri onarıyor. Toplanan oyuncaklar tamir edilip ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediliyor.

Bir Tebessüm İçin Derneği

Farklı hayatlar yaşayan insanların birbirlerinin yüzünde tebessüm yaratması için yola çıkmış üniversiteli gençlerden oluşuyor. Lise yıllarında bir araya gelen ekip, İstanbul'daki üniversiteli gençlerle Anadolu'da yaşayan halkın arasında bağ kuruyor. Gençlerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında bilinçlenmelerini hedefliyorlar. Bu amaçla hayata geçirdikleri projelerden biri olan “Hayalperest Odalar” kapsamında, köy okullarında öğrencilerin kaliteli vakit geçirebilmeleri için, içinde kütüphane, oyun alanı ve oyuncakların olduğu odalar inşa ediyorlar.

Enka İyilik Projesi

Enka İyilik Projesi, hastalıklardan korunma, tedavi ve kaliteli eğitim fırsatlarından yararlanma gibi alanlarda ihtiyaç duyan çocuklara destek sağlıyor. Çocuklara yardımlaşma kavramını erken yaşta öğreterek empati yeteneklerini güçlendiriyor, topluma faydalı ve çevresine duyarlı bir birey olarak gelişmelerine katkıda bulunuyor.

Hayat Tamircisi

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Hasan Kızıl, engelli hayvanlar için yaptığı protezler sayesinde onların yürümesini sağlıyor. “Hayat tamircisi” olarak tanınıyor. Kızıl, kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 300'den fazla hayvanın yürümesini sağladı.

Hayata Sarıl Lokantası

Hayata Sarıl, Ayşe Tükrükçü'nün evsiz, sokakta yaşayan, toplumun yok saydığı insanlar için iki sene önce başlattığı bir sosyal girişim. Beyoğlu'nda açtıkları Hayata Sarıl Lokantası'nda gündüz ücretli yemek servisi yapılırken akşamları evsizlere ücretsiz yemek dağıtılıyor.

Kitap Koala

Dünyada adaptasyonu en düşük olan hayvan “Koala”, okaliptus ağacı olmayan hiçbir yerde yaşayamaz, sadece okaliptüs ile beslenir. O yüzden okaliptusa sıkı sıkıya sarılır. “Kitap Koala” projesinde Koala kitaplara sarılıyor. Kitap satışından elde edilen bütün kâr sokak hayvanlarına aktarılıyor. Yaralı sokak hayvanlarının tedavisi sağlanıyor ve hayvan ambulansı sistemi finanse ediliyor.

Leyla'dan Sonra Gönüllüleri

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenci üç arkadaş, kronik hastalığı olan çocuklara umut verip hayata bağlamak amacıyla bir iyilik projesi başlattı. Zamanla tıp öğrencileri arasında iyilik büyüdü. Bugüne kadar 4 bin 719 kronik hastalığı olan çocuğun hayallerini gerçekleştiren “Leyla'dan Sonra Gönüllüleri” umut olmaya devam ediyor.

Öğretmen Mehtap Çevik, Kız Öğrencilerin Eğitimi İçin Destek Oluyor

Iğdır'da beden eğitimi öğretmeni Mehtap Çevik, bölgede kız çocuklarının eşit eğitim hakkından yararlanabilmesi için çalışıyor. Kız Çocuklarının Eğitimi Projesi'nin temsilcisi. Öğrencilerinden Canan Şengül, annesini kaybedince okulu bırakmak zorunda kaldı. Derslerinde çok başarılı olmasına rağmen, kardeşlerine bakması gerekiyordu. Öğretmenin desteğiyle, yeniden sınıfına döndü ve okul birincisi olarak ortaokulu bitirdi.

Yarına Umut Ol

"Yarına Umut Ol" projesi, Berin Yıldırım ve Simay Salı'nın 2014 yılında başlattığı ve eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltmak için attığı adımın adı. Köy okullarında projeler düzenliyor, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve en önemlisi geleceğe dair hayal kurmalarına yardımcı olmaya çalışıyorlar.