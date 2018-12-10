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İz bırakan Türk tasarımcı Onur Ateş'in hedefi dünya pazarı

Daha önce yerli ve yabancı yıldızların hayal ettiği ayakkabı tasarımlarını ortaya çıkarmasıyla medyaya yansıyan ünlü ayakkabı tasarımcısı Onur Ateş, Aralık ayı içerisinde Belçika’da açılışını gerçekleştireceği yeni mağazasıyla dünya pazarında büyük ses getirmeye hazırlanıyor.

Daha önce yerli ve yabancı yıldızların hayal ettiği ayakkabı tasarımlarını ortaya çıkarmasıyla medyaya yansıyan ünlü ayakkabı tasarımcısı Onur Ateş, Aralık ayı içerisinde Belçika'da açılışını gerçekleştireceği yeni mağazasıyla dünya pazarında büyük ses getirmeye hazırlanıyor.



Fenerbahçeli eski futbolcu Bruno Alves, 50 Cent, Karim Benzema, Michael Essien, Eric Abidal, Nwankwo Kanu, Fransız şarkıcı Baby Brown ve Fransız Sanatçı Willy William gibi ünlü isimlerin hayal ettiği ayakkabıları tasarlamasıyla adını duyuran Onur Ateş, mağazalarına yenisini eklemeye hazırlanıyor. Ünlü tasarımcı Belçika'nın Antwerpen kentinde Aralık ayında açılışını yapacağı yeni mağaza ile hem ihracatını hem de üretimlerini artırmayı hedefliyor.



by Onur Ateş markasıyla çalışmalarını yürüten tasarımcı, yaptığı açıklamada ünlülerin hayal ettiği ne var ise tasarladıklarını söyledi. 5 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en lüks ve seçkin ayakkabı markalarıyla yarışmaya başlayan by Onur Ateş, yüzde yüz el yapımı tasarımlarıyla şıklığından ödün vermeyen erkeklere hitap ediyor.



Türkiye ekonomisine değer katmak ve ihracat ile de ülke ekonomisine fayda sağlamak için dünyaya adım atan marka, tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat ile de Türkiye ekonomisine büyük faydalar sağlayan milli bir değer olarak adından söz ettirme amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.



Ünlü yıldızların tercih ettikleri ayakkabı modelleriyle özel koleksiyonlar hazırlayan genç ve başarılı ayakkabı tasarımcısı Onur Ateş, usta ellerle hazırlanan ayakkabılarda kişiye özel hizmetiyle tasarımlarını kişiselleştiriyor. Böylece by Onur Ateş imzası taşıyan bu özel ayakkabılar, kişinin tercihi üzerine özel birer sanat eserine dönüşüyor.

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