İzlediği belgeselden esinlendi, 1,5 metre uzunluğunda deve şırdanı yaptı

Kadıköy'de 11 yıllık şırdan ustası Adanalı Eşref Yıldız, izlediği belgeselden esinlendi, Lübnan'dan getirttiği yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan deve şırdanını 5 saatte pişirerek bir ilke imza attı.

Adana'ya özgü lezzetlerin başında gelen, geleneksel olarak kuzu şırdanından yapılan şırdan dolması, kuzunun ardından deve şırdanıyla da en büyük boyutuna ulaştı. Kadıköy'de 11 yıllık şırdan ustası Adanalı Eşref Yıldız, izlediği belgeselden esinlenince Lübnan'dan getirttiği yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan dev deve şırdanını, yaklaşık 5 saatte pişirerek bir ilke imza attı.

“Belgesel izlerken deve görünce aklıma geldi”

Deve şırdanını izlediği belgeselden esinlenerek yaptığını aktaran Eşref Yıldız, “Adana Ceyhan doğumluyum. Uzun yıllardan beri kebapçıydım, mesleği bıraktım. Uzun yıllardan beri şırdancılık yapıyorum. Belgesel izliyordum. Sahra'da deve gördüm. Durup dururken aklıma geldi. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. İstatistik araştırmasına baktım. Daha önce yapan deneyen olmamış, yaptık oldu” dedi.

Yaptığı deve şırdanının malzemelerini sıralayan şırdancı Yıldız Usta, “İçine koyduğumuz malzemeler, baharat olarak; kimyon, karabiber, Adana'ya özgü salça, pirinç, özellikle pirincin kaliteli olması lazım. Kuzu şırdanı diktiğim zaman hemen 1 dakikadan az sürüyordu. Deve şırdanını aldık nereye nasıl dikeceğimizi de bilemedik, bayağı uzun sürdü. Deve şırdanının diğer şırdanla farkı biraz daha yapışkan içerisinde sıvısı daha yoğun” ifadelerini kullandı.

“Bulursam fil şırdanı da yapacağım”

Deve şırdanını Lübnan'dan getirttiğini, bulduğu takdirde fil şırdanını da yapacağını söyleyen Eşref Yıldız, “Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Saymakla bitmez, her şeye iyi geliyor. Şırdan ye, mutlu ol, karizmatik ol. Deve şırdanını yaptık, bulursam inşallah fil şırdanı da yapacağım. Deve şırdanını Lübnan'dan bir dostumuz yolladı. Deve şırdanımızın boyu 1 metre 30 santim. Piştiği zaman kaç santim olacağını bilmiyoruz. 3 saatle 5 saat arasında kıvamı olacak diye tahmin ediyoruz" dedi.