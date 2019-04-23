İzmir Adnan Menderes Havalimanı apronu yenilendi

DHMİ Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş İzmir, Adnan Menderes Havalimanı'nı ziyaret etti. Havalimanı Başmüdürü Erdal Çavuşoğlu ve diğer yetkililerden devam eden işlerle ilgili bilgi alan Ateş, inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Apron ve taksi yolları yapımının yüzde 97'si tamamlandı

DHMİ Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş İzmir, Adnan Menderes Havalimanı'nı ziyaret ederek devam eden işlerle ilgili bilgi aldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda devam eden projelerden biri olan apron ve taksi yolları yapımı işinin yüzde 97,67'si tamamlandığı aktarılırken 71 milyon 350 bin TL'ye mal olacak proje kapsamında yeni apron, kargo apronu, de-icing apronu, 2 adet taksi yolu yapılması, mevcut taksi yolu 1 ve 2'nin sökülüp tekrar yapılması işleri bulunduğu kaydedildi.

17 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanması planlanan çalışmalardan; de-icing apronu ve kargo apronu kaliteli beton kaplama ile galeri imalatları tamamlanırken Apron dolgu ve apron zayıf beton imalatları ise devam ettiği belirtildi.

Karaburun Akdağ Radar Personeli Eğitim Tesisleri Yenileniyor

Öte yandan İzmir'de devam eden diğer proje Karaburun Akdağ Radar Personeli Eğitim Tesislerini yenileme çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. 20.444.000,00 TL'ye mal olacak proje kapsamında 19 derslik, brifing salonu ve fuayesi, toplantı odaları, ofisler, yemekhane, kafeterya, spor salonu, kütüphane vb. çalışmalar bulunuyor. Çalışmaların 19 Temmuz 2019 tarihinde bitmesi planlanıyor.