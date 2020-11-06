İzmir için yardım tırları Beylikdüzü'nden yola çıktı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü Belediyesi'nin hazırladığı yardım tırları, yaraları sarmak için yola çıktı.

30 Ekim Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından Beylikdüzü Belediyesi'nin yardım tırları yola çıktı. Seyyar duş, su ısıtıcıları, havlu ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım tırlarının, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildiğini ve İzmirli vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Beylikdüzü Belediye Bakanı Mehmet Murat Çalık, gelecek talep doğrultusunda, aksiyon almaya hazır olduklarını belirtti.

Dayanışma ve yardımlaşma ile yaraları saracağız

İzmir'de yaşanan felaketin deprem gerçeğini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Dayanışmayı ve yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Bu iş, dayanışmayla ve yardımlaşmayla aşılır. Bunun en güzel örnekleri İzmir'de yaşanıyor. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına, yardım tırlarımızı bölgeye sevk ettik” diye konuştu. Konuşmasında, bir doğa olayı olan depremi afet haline dönüştüren faktörün kötü yatırımlar olduğuna da dikkat çeken Başkan Çalık, “Keşke bu tür acıları yaşamasak. Keşke bütün binalarımızı, depreme ve afete dayanıklı halde yapabilmiş olsaydık” dedi.

Beylikdüzü'nde ‘keşke' dememek için mesaideyiz

Beylikdüzü'nde olası bir depremde ‘Keşke' dememek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çalık, “Kasım ayı belediye meclis toplantımızda, meclisten Gürpınar Siteler bölgesiyle ilgili bir yetki aldık. Çok kısa sürede, Gürpınar'da kentsel dönüşüme dair vatandaşlarımızla oturup konuşacağız. Uzlaşma masaları kuracağız. İnşallah oradaki kırılgan konut stoğumuzu da yenilemiş olacağız. Afet Koordinasyon Merkezimiz de bir aya bitecek. Afet öncesinde planlamaların yapıldığı, stratejilerin geliştirildiği, afet anında tüm koordinasyonu yürüteceğimiz, afet sonrasında ise bu kentin lojistiğini sağlayacağımız bir alan kazandırıyoruz Beylikdüzü'ne” şeklinde konuştu.