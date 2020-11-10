İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından dönen ÇEKUT'u Başkan Poyraz karşıladı

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılma amacıyla gittikleri İzmir'den dönen Çekmeköy Arama Kurtarma (ÇEKUT) ekibi, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından karşılandı. Başkan Poyraz, depremzedelere yardım eden ÇEKUT ekibi üyelerine teşekkürlerini ileterek hediye takdim etti.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla Çekmeköy Arama Kurtarma (ÇEKUT) ekibi deprem bölgesine gitmişti. İzmir'den dönen ÇEKUT ekibi, bugün Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın makamında ağırlandı. Başkan Poyraz, İzmir'de canla başla mücadele eden ÇEKUT ekibi üyelerine mücadelelerinden ötürü teşekkür etti. Ardından Başkan Poyraz, ekip üyelerine işlemeli gaz lambası hediye etti.

ÇEKUT ekibinin İzmir'de gösterdiği çaba ile ilgili konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Rabbim böyle afetleri, böyle sıkıntıları, böyle üzücü günleri göstermesin. Ama olması halinde, bir deprem ülkesi olmamız hasebiyle de hakikaten böyle bir afet anında sizleri ve oradaki sıkıntıda olan insanlarımızı koruyacak, kollayacak, onların yardımına koşacak ekiplere ihtiyacımız var. Bizim ÇEKUT ekibi İzmir'de Ali Rıza Bey apartmanında, oradan sağ çıkmaları için ciddi bir mücadele etmiş bir ekip. Biz de bugün onların salimen dönmeleri münasebetiyle bir teşekkür ettik. Tabii Allah onlardan razı olsun. Rabbim böyle bir afeti bir daha ülkemize, milletimize göstermesin. Ama yerel yöneticiler olarak bunlara hazır olmamız lazım. Çekmeköy Belediyesi olarak biz gerek toplama merkezleri gerekse binalarımızın sağlıklı, sağlam olması açısından hakikaten hazır bir ilçeyiz. Hem ekibimizin sayılarını arttıracağız. İki tane köpek alıyoruz. Onları da eğiteceğiz. Hem su altında, hem üstünde arama yapacak ekiplerimiz sayısını da arttırarak, ülkemizin neresinde olursa olsun böyle ihtiyaç olması halinde koşacak bir ekibimi olacak” dedi.