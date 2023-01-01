İhlas Haber Ajansı

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İzmir'deki vinç kazasında hayatını kaybeden işçi İstanbul'da toprağa verildi

İzmir’de vinç kazasında hayatını kaybeden iki çocuk babası işçi, İstanbul’da toprağa verildi.

İzmir'de vinç kazasında hayatını kaybeden iki çocuk babası işçi, İstanbul'da toprağa verildi.


İzmir Bornova'da 30 Aralık tarihinde otel inşaatında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçiden evli ve iki çocuk babası Aslan Akkaya (38), İstanbul'da toprağa verildi. Akkaya için Maltepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aslan Akkaya, Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Törene hayatını kaybeden işçinin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

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