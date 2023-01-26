İzmir'in ‘Glutensiz Yaşam Projesi' başlıyor

Protokole göre Konak ilçesinde yer alan yemek işletmelerinin glutensiz beslenme hakkında temel bilgi sahibi olmasına yönelik eğitimler düzenlenecek.

İmzalanan protokolle, Konak ilçesinde yer alan restoran, lokanta, otel, okul ve hastane yemekhanesi, hazır yemek/tabldot yemek işletmeleri gibi üretim veya toplu tüketim yapan yerlerde görev alan personellerin ve çölyak hastası çocukların ebeveynlerinin glutensiz beslenme hakkında temel bilgi sahibi olmasına yönelik eğitimler düzenlenecek.

“İlk katılımcılar çölyak hastası çocukların ebeveynleri”

İKMYO bünyesinde Aşçılık Programı Uygulama Mutfağında modüller halinde düzenlenecek olan eğitimlerin ilk katılımcıları çölyak hastası çocukların ebeveynleri olacak. Protokole, İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, Konak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Berkay Kocasarı ve Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan imza attı.