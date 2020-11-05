İzmirli depremzede çocuklar için ‘Duygu Paylaşım Evi'

Afet sonrası yapılan iyileştirme faaliyetlerinin en önemlilerinden biri de afetten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kişilere verilen psikolojik destek. Bu bilinçle hareket eden Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İzmirli depremzede çocuklara yönelik bir psikolojik destek programı başlattı. Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile başlatılan destek programı süresince, haftanın her günü 12:00 - 20:00 saatleri arasında uzman psikologlar tarafından grup ve yüz yüze terapiler gerçekleştiriliyor.

5 Kasım 2020 tarihinde başlayan terapiler, Hilltown Karşıyaka ve İzmir Optimum AVM açık oyun alanlarının yanına kurulan ve bu destek programı için özel tasarlanmış konteynerlerde yürütülüyor. Programla çocukların deprem travmalarını daha kolay atlatıp normal yaşamlarına uyum sağlayabilmeleri, ortaya çıkabilecek psikolojik hasarların belli ölçüde ortadan kaldırılması ve kaygıyla baş etme becerilerinin artırılması hedefleniyor.

TPD İzmir Şube Başkanı Klinik Psikolog Samet Baş “Duygu Paylaşım Evi” projesi ile ilgili şunları söyledi: “İzmir depremi sonrasında psikososyal destek çalışmaları çoğunlukla Bayraklı, Bornova ve Buca çevresinde yoğunlaştı. Oysaki İzmir'in geri kalanı da depremden oldukça etkilendi. Bu çalışma, önemli bir açığı dolduruyor. Çalışmalar kapsamında, deneyimli psikologlarımız “Duygu Paylaşım Evleri”nde çocuklar ve yetişkinlerle travma odaklı bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yürütüyor. Deprem sonrası çocuklarda görülebilecek duygusal ve davranışsal tepkilere yönelik ebeveynlere yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sağlarken bir yandan da oyun ve hikayelerin gücünden yararlanarak çocukların yaşadıkları zorluklara destek olmaya çalışılıyor.”