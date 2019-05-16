İzmirliler tarih yazmaya devam ediyor

10 yıl önce Heyamola Yayınları tarafından başlatılan “Türkiye'nin Kentleri” projesine, 'İzmirim' dizisi ile devam ediliyor.

2011 yılında Heyamola Yayınları tarafından yayımlanan “İzmirim” kitap dizisi, İzmir'in kırk beş semti, İzmirli kırk beş farklı edebiyatçı-yazar tarafından kaleme alındı. 2019 yılında otuz yeni yazar ve otuz yeni eserle, dizideki kitap sayısı yetmiş beşe yükseliyor. Okurla buluşan toplam yetmiş beş kitaplık bu dizi, hem İzmir için bir ilk olması, hem de İzmir'in köklü kent halk kültürüne bir armağan olması açısından yüksek değer taşıyor.

Heyamola Yayınları yetkilileri, İzmirim kitap dizisinin 75 kitapta kalmayacağını, henüz yazılmayan yüzlerce semt ve mahalle olduğunu belirterek İzmirli yazarların tarih yazmaya devam edeceğini belirtti.

Yayın yönetmeni Ömer Asan tarafından başlatılıp sürdürülen ve Heyamola Yayınları markasıyla 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına sunulan İstanbulum projesi 80 kitap, yine seksen yazar tarafından kaleme alınarak yayınlandı. İstanbulum projesi Ajans tarafından gerçekleştirilen toplam 2.500 başvuru içerisinde akılda kalan ilk beş projeden biri olarak seçildi.

Devamında İzmirim adlı projeyi gündeme alan Heyamola, İzmir'le ilgili toplam 45 kitap yayınladı. Trabzon'un 25 ilçe / semti kaleme alındı ve yayınlandı. Heyamola, Kayseri projesinde 30 semt ve otuz yazar, son olarak da 30 Adana kitabı yayınlayarak ilçeler ve semtler dizisi sürdürmektedir.