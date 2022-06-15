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İzzet Ünver: "Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz"

19.

Akdeniz Oyunları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Kaptan İzzet Ünver, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.


Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Kaptan İzzet Ünver, TVF internet sitesine açıklamalarda bulundu. Kamp sürecini değerlendiren Ünver, şunları söyledi:


"Akdeniz Oyunları hazırlık kamp döneminde 2 haftayı geride bıraktık. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık kampı döneminin ikinci bölümü için Sırbistan'a gidiyoruz. Sırbistan'da 3 hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçları eksiklerimizi görebilmemiz için çok önemli. Umarım iyi bir hazırlık turnuvası geçirir ve en iyi şekilde Akdeniz Oyunları'na gideriz."

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