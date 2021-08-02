İzzettin Altunsöz, Avrupa şampiyonluğuna çıkıyor

Kazanan iki altın kemeri birden beline takacak.

İlk beş saniyede rakibini nakavt ederek dünyanın en hızlı nakavtçısı olarak tarihe geçen Avrupa şampiyonu milli dövüşçü İzzettin Altunsöz, Bodrum'da şampiyonluk unvanını korumak için ringe çıkıyor. Kendisi gibi Avrupa şampiyonu olan İspanyol dövüşçü Quevedo Tapia karşısında yumruk sallayacak olan 22 yaşındaki boksçu, bu karşılaşmayı kazanırsa iki Avrupa şampiyonluk kemerini birden beline takacak. Mersinde kendisine ait antrenman salonunda çalışmalarına son sürat devam eden İzzettin Altunsöz, hedefinin Türk Bayrağı'nı zirveye dikip bir kez daha İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu vurgulayarak, "Pandemi dolayısıyla uzun süre ringlerden uzak kaldık ancak bu süre içerisinde antrenmanlarımızı hiç aksatmadık hatta daha fazla antrenman yaparak bu günlere hazırlandık. Avrupa şampiyonu, milli dövüşçü ve aynı zamanda abim İbrahim Altunsöz öncülüğünde günde iki kez idman yaparak bu önemli karşılaşmaya hazırlanıyorum. Sabah koşuları kondisyon ve güç açısından benim için çok önemli. Erken saatlerde Mersin sahillerinde bir saat koşu yapıyorum. Akşam idmanlarımı ise havaların sıcak olması nedeniyle akşam saat 18.00'den sonra iki saat olarak gerçekleştiriyoruz. Sparring dövüşleri, lapa çalışmaları, kum torbası ve güç antrenmanları ile günlük antrenmanlarımı sonlandırıyorum" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "İzzettin dünyanın en iyi kondisyonuna sahip"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, İzzettin Altunsöz'ün dünyanın en iyi kondisyonuna sahip olan sporcular arasında yer aldığını belirterek, "Sporcumuzun yaşının genç olması büyük bir avantaj. İlerleyen yıllarda ülkemiz adına daha büyük başarılara imza atacak olan çalışkan, azimli ve zeki bir gencimiz. Dünyanın dört bir yanında çıktığı maçlarda özellikle yüksek kondisyonu ile rakiplerini eziyor. Avrupalı sporcular özellikle yüksek kondisyonu ile karşılaşmaları kazanıyor, İzzettin ise onlardan daha yüksek kondisyon tutturarak dünya ringlerinde fırtınalar estirmeye devam ediyor" diye konuştu.