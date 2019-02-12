Jackie Chan'in balmumu heykeli Madame Tussauds'da

Madame Tussauds İstanbul, “Aksiyonu severim ama şiddetten nefret ederim” diyen beyaz perdenin dövüş ustası, aktör Jackie Chan'e de kapılarını açtı. Jackie Chan'in balmumu heykeli gösteriler eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Jackie Chan'in balmumu heykeli Beyoğlu'ndaki Madame Tussauds'da yerini aldı. Türk Çin Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen Balmumu heykelin lansmanına çok sayıda davetli katıldı. Özel kung-fu gösterisinin yanı sıra lansmanda çay seremonisi de yapılarak davetlilere ikram edildi. Yapılan kung-fu gösterisi ilgiyle izlenirken davetliler keyifli dakikalar geçirdi. Jackie Chan'in balmumu heykelinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul, İstiklal Caddesi'nde bulunan yerinde ziyaretçilerini bekliyor.