James Harden'dan hem kişisel hem kulüp rekoru

NBA'de Houston Rockets'ın deplasmanda New York Knicks'i mağlup ettiği maçta James Harden attığı 61 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Harden ayrıca Houston'da bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu.

NBA'de Houston Rockets, Madison Square Garden'da karşı karşıya geldiği New York Knicks'i 114-110 mağlup etti. Rockets'ta James Harden müsabakada gösterdiği performansla birçok rekor kırdı. Harden mücadeleyi 61 sayı, 15 ribaund, 5 top çalma ve 4 asist ile oynadı. 29 yaşındaki basketbolcu attığı 61 sayı ile NBA'de kariyer rekorunu kırdı. Yıldız basketbolcu Houston Rockets tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu oldu.

James Harden ayrıca, NBA efsanesi Kobe Branyt ile birlikte Madison Square Garden'da en çok sayı atan rakip oyuncu unvanını da aldı.