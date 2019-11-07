İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin başına geçti

Bir dönem Galatasaray’da da görev almış olan Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika takımlarından Cape Town City ile anlaşmaya vardı.

Bir dönem Galatasaray'da da görev almış olan Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika takımlarından Cape Town City ile anlaşmaya vardı.


Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış olan teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Cape Town City'nin başına geçti. Cape Town City Kulübü'nden yapılan açıklamada 56 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Riekerink ise Cape Town'da teknik direktörlük yapacak olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.


Güney Afrika Ligi'nde mücadele eden Cape Town City takımı, 10. hafta itibariyle 11 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.