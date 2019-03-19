İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekipleri, 50 kilo uyuşturucu maddesinin piyasaya sürülmesine izin vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; narkotik detektör köpeği Vadi’nin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; narkotik detektör köpeği Vadi'nin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla yüklü miktarda skunk isimli uyuşturucu maddeyi İstanbul'a getirileceğini eğlence mekanlarına ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan fiziki takibin sonunda şüphelilerin Fatih'de faaliyet gösterdiğini tespit etti. Daha sonra şüphelileri adım adım takibe aldı.


Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı


Yapılan takibin sonunda uyuşturucu maddelerin bir araca yüklendiğini ve torbacılara dağıtılacağını belirleyen Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 2 kişi yakalanırken, şüphelilerin kullandığı araçta detektör köpeği Vadi'nin de katılımıyla yapılan aramalarda; karton kutularda saklanmış vaziyette 50 kilo skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri detektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.


2 Şüpheli tutuklandı


Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.