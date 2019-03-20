Jandarma köpeği 'Atak'tan zehir tacirlerine darbe

Esenler'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 kilo eroin ele geçirdi. Operasyona jandarma dedektör köpeği "Atak" da katıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde büfe işletmeciliği yapan şahsın yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucuyu İstanbul'dan yurt dışına göndermeye hazırlandığı bilgisini aldı. Şahsın beraberindeki 2 kişiyle birlikte Bağcılar'da uyuşturucuyu yurt dışına sevk etmek için hazırlık yaptığı tespit edildi. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler; camları siyah filmle kaplanmış bir kamyonetten şüphelendi. Kamyonetle hareket eden şüpheliler yakın takibe alındı.

Esenyurt'ta aracı park eden ve şüpheli hareketler sergileyen zanlıların, bir süre sonra jandarmanın takip ettiği araca çanta koydukları görüldü. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Ne olduğunu anlayamayan şüpheliler, jandarmanın ani baskınıyla kıskıvrak yakalandı. Dedektör köpeği 'Atak'ın da katıldığı aramalarda; aracın arka koltuğunda bulunan çantanın içerisinde, şeffaf naylon torbalara konulmuş halde toplam 25 kilo eroin ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.