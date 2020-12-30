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Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu’nda şehirlerarası yolculuk yapan toplu taşıma araçlarında HES kodu ve kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu'nda şehirlerarası yolculuk yapan toplu taşıma araçlarında HES kodu ve kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.


Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim, şehirlerarası toplu taşıma araçlarının ana güzergahlarından olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşti. Denetime çok sayıda jandarma ekibi katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında araçların taşıdığı yolcu sayısını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, aynı zamanda kış lastiği denetimi de gerçekleştirdi. Araçların içerisinde korona virüsle mücadele kapsamında uyarılarda bulunan ekipler, yolcuların HES kodlarını kontrol etti. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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