Jandarma tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarına su ve mama bırakıldı. Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi. İstanbul'un birçok farklı noktasına konulan su ve yiyecek kapları kontrol edilerek, boş olanlar dolduruluyor. Jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına su ve mama vermeye devam edecek.

Uygulamayı indir hayvanlara destek ol

Öte yandan toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olmak için İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını indiren vatandaşlar, hayvanlar konusunda karşılaştıkları sorunlara çözüm buluyor.