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Jandarma toplu taşıma araçlarında kış lastiği denetimi yaptı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Habipler yolu üzerinde toplu taşıma araçlarında kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde lastik ölçme aparatıyla lastik derinliğini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda da bulundu.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Habipler yolu üzerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Çok sayıda ekibin katıldığı denetimde korona virüs tedbirleri kapsamında araçların taşıdığı yolcu sayısı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Araçlarda kış lastiği denetimi de yapan jandarma ekipleri, lastik ölçme aparatıyla lastik derinliğini kontrol etti.

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