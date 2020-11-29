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Jandarmadan helikopterli kısıtlama denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında ikinci kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının kontrolünü sağlamak amacıyla sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştirdi. Uskumruköy Kavşağı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Fenertepe Gişeleri mevkisine kurulan kontrol noktasındaki ekiplere Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter havadan destek sağladı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.

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