İhlas Haber Ajansı

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Jandarma'dan kaçak çörek otu yağı operasyonu: Piyasa değeri 8 milyon TL

İstanbul Arnavutköy’de kaçak çörek otu yağı operasyonunda, piyasa değeri 8 milyon TL değerinde çörek otu yağı ve üretim makinesi ele geçirildi.

İstanbul Arnavutköy'de kaçak çörek otu yağı operasyonunda, piyasa değeri 8 milyon TL değerinde çörek otu yağı ve üretim makinesi ele geçirildi.


Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde kaçak çörek otu yağı üretimi yapıldığı tespit edilen adrese Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 8 milyon TL'ye ulaşan 2 bin şişe çörek otu yağı ve 4 adet üretim makinesi ele geçirildi. Makinelere, İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

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