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Jandarma'dan kaçak silah operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda; yasadışı silah ticareti yapan 4 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve 14 bin TL ele geçirildi. Silah operasyonu kameraya yansıdı.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; T.Y., S.K., S.Y. ve C.K. isimli bir şahısların yasadışı yollarla temin ettiği tabancaları İstanbul ve çevre illerde piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların Avcılar ve Eyüpsultan ilçelerinde ikamet ettikleri tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, söz konusu adreslerde ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda; evin ve aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş vaziyette 18 adet 9 mm çapında tabanca 3 adet 9 mm makinalı tabanca, 3 adet makineli tabancalara ait dipçik, 3 adet makineli tabancalara ait şarjör, 14 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 20 gr metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli T.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler C.K., S.K. ve S.Y. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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