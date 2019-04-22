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Jandarmadan kuruluşunun 180'inci yıldönümünde Kızılay'a anlamlı bağış

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180’inci yıldönümünde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümünde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.


Kuruluşunun 180'inci yıldönümünde her sene olduğu gibi bu sene de Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli, Balmumcu Kışlası'nda gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Etkinlikle gönüllü kan bağışının önemine dikkat çekilirken kan bağışı yaparak hastalara umut olunması ve birçok hayatın kurtarılmasına katkı sağlanması amaçlandığı kaydedildi. Organizasyonda 180 ünite kan bağışı alınırken, yetkililer duyarlılıkları nedeniyle İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

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