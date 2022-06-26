Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekipleri İstanbul'da bulunan 4 ilçede uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik nefes kesen bir operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarla; yurt dışından yasadışı yollarla yurda soktukları uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde torbacılara dağıtma hazırlığında olan 11 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda toplam 66 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların yurtdışından yasadışı yollarla yurda soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şahısların kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Toplam 66 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine Esenyurt, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 46 kilo genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde Skunk, 10 kilo genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde türevi Marihuana, 10 kilo Kokain olmak üzere toplam 66 kilo uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli şahıstan 9'u çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.