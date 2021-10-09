Jandarma'dan sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece'de piyasaya sahte etil alkol sürüldüğü belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda etil alkol ile etil alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince; Küçükçekmece'de faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte etil alkol sürüldüğü bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte etil alkollerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adres ile dağıtımda kullanılan araç belirlendi.

Sahte etil alkol dağıtım için depoda hazır bekliyordu

Depoda damıtma düzeneği kullanılarak metil alkolden etil alkol elde edildiği, elde edilen etil alkolün piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketler ile ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince depoda yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır halde 8 bin litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol, 20 bin adet boş şişe, 1 adet damıtma düzeneği ve bu düzeneğe bağlı 7 adet her biri 3 bin litre kapasiteli plastik tank ele geçirildi.

Dağıtım anında baskın

Jandarma ekiplerince, düzenlenen operasyonda sahte etil alkol yüklü kamyonet, teslimat esnasında yakalandı. Kamyonetin içerisinde de 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Sahte etil alkolleri piyasaya sürmeye çalışan S.O., U.K., İ.T. ve L.T. isimli şüpheliler Jandarma'daki işlemlerini müteakip, adli makamlara sevk edildi. İ.T. ve L.T. isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.O.ve U.K. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.