Jandarmadan sahte parfüm operasyonu:20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da, sahte parfüm üretimi yaptığı tespit edilen imalathaneler ve depolara düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda sahte parfüm ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen 20 bin şişe sahte parfüm ve imalatında kullanılan materyaller sergilendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte parfüm üretimi yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. İhbar üzerine Fatih'teki depolarına baskın yapan ekipler, dünyaca ünlü markaların bire bir sahtesini ürettikleri parfümleri orijinal göstermek için sahte bandrol ve stok numarası verdikleri tespit edilen M.K. ve C.G.B, adlı şüpheliler i gözaltına aldı. Baskın sırasında 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, sahte parfüm ve imalatında kullanılan materyaller İl Jandarma Komutanlığında sergilendi. Ekiplerinin, imalathane ve depodaki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Jandarma tarafından konuyla ilgili yapılan uyarıda, sahte parfümlerin içerisinde renk ve koku için birçok kimyasal olduğu belirtildi. Merdiven altı üretimin nasıl yapıldığı, ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığından söz konusu ürünlerin cilt kanserine varan büyük tahrişlere neden olabileceğine, koklandığında ise zehirleyebileceğine dikkati çekilen uyarıda, TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğinin mutlaka kontrol edilmesi ve menşei belli olmayanların kesinlikle alınmaması gerektiği bildirildi.