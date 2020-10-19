Jandarma'dan Sarıyer'de Korona virüs denetlemesi

Jandarma Asayiş Ekipleri, Sarıyer'de restoran, cafe gibi alanlarda denetleme gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarıyer Kilyos bölgesinde sorumluluk alanlarında bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe restoran gibi yeme içme mekânlarında denetleme gerçekleştirdi. 198 Asayiş Timi, 24 Motosikletli Asayiş Timi ve 12 Jandarma Suç Araştırma Timi olmak üzere toplam 234 Tim ve 702 personelin katıldığı denetlemelerde bu alanlarda korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, bu mekanlarda bulunan vatandaşları da bilgilendirerek maske ve sosyal mesafe kuralını bir kez daha hatırlattı.

Jandarma, devriye araçlarıyla anons yaptı

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağını dikkate alan Jandarma ekipleri, devriye müdahale araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları uyardı. Ekipler, fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uygulanması gerektiği ile kapalı alanlarda kalabalık bir şekilde toplanılmaması ve kapalı alanların sık sık havalandırılması konusunda hem vatandaşlara hem işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen bu tür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.