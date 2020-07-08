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Jandarmadan şehirler arası otobüslere denetim

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirler arası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlenirken, maskesiz seyahat eden kişilere ceza kesildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 201 Jandarma Asayiş Timi ve bin 33 personel, şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul girişi D-O20 karayolunda yapılan denetimlerde araçlardaki yolcu kapasitesi kontrol edilirken, yolcuların da maske kuralına uyup uymadıkları denetlendi. Maske takmayan bir otobüs şoförü ve uyurken maskesini çıkaran bir yolcuya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası kesildi. Maske takmadığı için ceza kesilen otobüs şoförü, “Maske takmıştım ama arkadaşa verdim. Hak ettik yapacak bir şey yok” dedi. Maskesiz seyahat ettiği için ceza kesilen bir yolcu ise “Maske vardı ama uyuyakalmışım” diyerek kendini savundu.


Denetimlerde yol kontrol ve trafik uygulamalarının yanı sıra Motorlu Jandarma Trafik Timleri, Mobil Jandarma PTS (Plaka Tanıma Sistemi) araçları ve havadan kontrol yapmak amacıyla drone kullandı.

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