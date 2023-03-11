Jandarma'dan Siber operasyonu

3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı sim kart ve kredi kartları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli şahıslar güvenli ödeme yöntemi bulunan web sitelerinden alışveriş yapan vatandaşların, aldıkları ürünlerin gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anladıkları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri web sitelerini takibe aldı.

Yapılan inceleme neticesinde; şüphelilerin web sitelerini klonlama yöntemi ile klonladığı ve buradan birebir site görünümü vererek güvenli ödeme esnasında ödemeyi istedikleri banka hesaplarına yönlendirdiklerini tespit etti. Söz konusu web sitesini yapan ve şebeke üyelerini yakalamak için 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı sim kart ve kredi kartı ele geçirildi.

Jandarma siber suçlarla mücadeleye devam ediyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayarların yapılan adli bilişim incelemeleri neticesinde; sahte internet sitelerini tasarlayan ve sim kartları temin ettiği tespit edilen 1 şüpheli daha tespit etti. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanırken çok sayıda suç unsuruna el konuldu.

Şüpheli şahıs Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nitelikli Dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.