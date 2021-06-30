Jandarmadan uyuşturucu şebekesine operasyon: 5 gözaltı

5 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde Fatih'te yabancı uyruklu şahısların işlettikleri ikinci el eşya dükkanında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Fatih bölgesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkanları ve şahısları mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip ile yabancı uyruklu M.E. isimli şahsı tespit eden jandarma, M.E.nin bağlantılı olduğu şahıslar ile kullandıkları adresleri tek tek belirledi.

Camdan attıkları çanta jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda şüpheliler evin camından bahçeye uyuşturucu dolu çantayı attılar ancak bu durum jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Tamamı yabancı uyruklu olduğu anlaşılan şüphelilerin ev ve ikinci el eşya satışı yapıldığı beyan edilen iş yerlerinde yapılan aramalarda eşyaların arasına gizlenmiş 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan suç örgütünün lideri M.E. ile, B.N., M.H.N., M.A.B, ve O.B isimli 5 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.