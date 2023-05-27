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Jandarma'dan uyuşturucu ve tabanca operasyonu

Jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonla, uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 10 bin adet uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Y.Ö., M.A. ve D.B. isimli şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri tabanca ve uyuşturucu hapları İstanbul ve çevre illerde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde; şüphelilerin Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'nde faaliyet yürüttükleri tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.



3 namlulu tabanca satıyorlarmış


Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; söz konusu adreslerde ve şahısların kullandığı araçlarda arama yaptı. Aramalarda; şahısların üzerinde ve araçların çeşitli bölmelerine gizlenmiş vaziyette 10 bin adet ecstacy hap, 1 adet 6,35 3 namlulu tabanca ile 5 adet 6,35 mm fişek ele geçirildi.


Şüpheli D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Ö. ve M.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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