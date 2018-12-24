Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde şüpheli şahısların sahte içki üreterek İstanbul ili genelinde irtibatlı oldukları kişilere satacağı bilgisini aldı. Sahte içki imal ederek vatandaşı zehirleyen şahıslara yönelik aylar süren takip neticesinde şüphelilerin Sultangazi ve Eyüpsultan ilçelerinde bulunan adresleri ile kullandıkları araçlar tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen depolarda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş koliler içinde binlerce şişe sahte içki şişesi, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri, iki adet dolum tankı, çok miktarda doluma hazır damacana içerisinde sahte viski ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda paketlenmiş içki şişesi kolilenmiş ve teslimata hazır halde bulundu. Operasyonda gözaltına alınan A.H. ve Z.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.