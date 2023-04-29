Jandarma'nın 141 beygir gücünde olan havadaki yeni gözü "Cayrokopter"

'Cayrokopter' isimli hava aracı sayesinde ekipler, havadan trafik ve asayiş denetimi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, doğal afetlerde hayatın normale döndürülmesi ve yasa dışı ekim alanlarının tespit edilmesi gibi görevleri çok daha kolay yürütebilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine “Cayrokopter” isimli hava aracı katıldı. Jandarma, Atatürk Havalimanındaki uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sergilenen Cayrokopter, helikopterin atası sayılabilecek döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracı olarak tanımlanıyor. 141 beygir gücünde 12 bin servis irtifasına sahip ayrıca 4-6 saat havada kalabiliyor. Üzerine entegre edilen kamera sistemiyle yerde olan istasyonlara görüntüler anlık olarak iletiliyor. Cayrokopter eğitimi Jandarma Havacılık Başkanlığındaki pilotlarla yapılıyor. Pilotlar 20 saat uçuş sürecinden geçerek eğitime dahil oluyorlar. 13 saate ulaşan pilot, eğer uygun görülürse kontrol uçuşunu gerçekleştiriyor. Ardından solo uçuşunu tamamlıyor. Seyrüsefer ve göreve hazırlık eğitimlerle beraber hazır bir şekilde Cayrokopter pilotu olarak görev yapabiliyorlar.

Keşif ve gözetleme yapacak

Trafik denetleme, toplumsal olaylara müdahale görevlerinde keşif ve gözetleme uçuşlarında Cayrokopterleri etkin bir şekilde kullanılacak. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde de yollardaki hasarı önceden tespit ederek ulaşımın daha hızlı sağlanmasını, kapalı yolların önceden tespitini ve yer istasyonlarına aktarılmasını sağlayarak icra edecekleri gözetleme uçuşları ile ihtiyaç duyulan yardımların afet bölgelerine intikalini hızlandırma noktasında önemli işlev görecek.

Hızlı, kullanımı kolay ve maliyeti düşük

Cayrokopterlerin, kullanımı kolay, manevra kabiliyeti yüksek, yakıt sarfiyatı ve bakımı da maliyet olarak oldukça düşük. Bir Sikorsky helikopterinin 10, 30, 100, 250 ve 500 saatlik bakımları mevcutken, Cayrokopterin sadece 100 ve 200'üncü saatlerinde bakım yapılması yeterli oluyor. Sikorsky helikopterinin trafik uçuşu için saatlik maliyeti 3 bin 500 dolarken, Cayrokopterin saatlik maliyeti bakım masrafları dahil 20 euro'dur.

Sayısı 15'e yükselecek

8 jandarma pilotu ilk gelen Cayrokopterle yetişti. Henüz intibak eğitimlerini tamamlamış 6 pilot ile birlikte toplam 14 jandarma pilotu Cayrokopter eğitimini tamamlayacak. Şu an Jandarma Genel Komutanlığının envanterinde 3 Cayrokopter hava aracı bulunuyor. Bu sayının 15'e yükseltilmesi planlanıyor.